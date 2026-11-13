Председатель Саратовской областной думы Алексей Антонов сложил депутатские полномочия и покинул пост спикера. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального парламента.

Временно руководить думой будет заместитель председателя Роман Грибов, который также возглавляет комитет по социальной политике.

Сам Антонов подтвердил уход в своём Telegram-канале. Политик дал понять, что не собирается прекращать работу на благо Саратова, но продолжит заниматься городскими задачами уже «в другой стезе».

При этом ещё накануне местные СМИ сообщили о возможном новом назначении Антонова. Он может возглавить Общественную палату Саратовской области вместо Бориса Шинчука, предположительно в статусе исполняющего обязанности.

Антонов представлял в областном парламенте «Единую Россию» и Фрунзенский одномандатный округ № 13. Депутатом он стал в 2017 году, а кресло председателя занял в октябре 2024-го.

Одним из заметных решений думы при его руководстве стало сокращение расходов на депутатский корпус. В сентябре парламентарии одобрили уменьшение числа депутатов, работающих на оплачиваемой основе, с 17 до восьми, а также пересмотр пенсионных надбавок. Ожидаемая экономия составит около 40 миллионов рублей ежегодно.