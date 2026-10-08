Александра Романенко вновь избрали председателем Алтайского Заксобрания

Александр Романенко вновь избран председателем Алтайского краевого Законодательного собрания. Решение приняли депутаты нового созыва на первой сессии регионального парламента.

По итогам тайного голосования кандидатуру Романенко поддержали 57 депутатов. За Марию Прусакову проголосовали шесть человек, ещё один парламентарий выступил против всех кандидатов.

Для избрания требовалось набрать не менее 35 голосов. Воздержавшихся среди депутатов не оказалось.

Романенко представляет фракцию «Единая Россия» и занимает пост председателя АКЗС с 2016 года. В 2026 году он также вошёл в региональную группу № 6 федерального списка кандидатов партии на выборах в Госдуму VIII созыва.

Председатель АКЗС награждён орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почётными знаками Совета Федерации и Госдумы «За заслуги в развитии парламентаризма». Среди его наград также медали Алтайского края «За заслуги в труде» и «За заслуги во имя созидания».