Актёр Андрей Бурковский закрыл свой последний бизнес в России и теперь намерен работать исключительно на американскую аудиторию. Об этом пишет SHOT.

Индивидуальное предприятие артиста прекратило деятельность 24 ноября. Бурковский зарегистрировал ИП ещё в июне 2009 года и сохранял статус предпринимателя даже после переезда в США. Основным направлением его деятельности были исполнительские искусства.

Несмотря на отъезд, Бурковский не отказывался от ролей в российских проектах и рассчитывал на новые предложения от режиссёров. Последней его отечественной работой, по информации SHOT, стала роль профессора в вышедшем в 2025 году сериале «Москва слезам не верит. Всё только начинается».

За океаном артист также занялся преподавательской деятельностью. Вместе с супругой он открыл актёрскую школу в Нью-Йорке, где обучает студентов по системе Станиславского.

При этом родственники Бурковского продолжают заниматься бизнесом в России. Как ранее выяснил SHOT, совокупная выручка предприятий, связанных с отцом актёра, за 2025 год достигла 558 миллионов рублей. Речь идёт о ресторанных проектах в Новосибирске и Томске.

В сентябре сам артист признался, что для комфортной жизни его семьи в Нью-Йорке необходимо около 30 тысяч долларов в месяц. Значительная часть этой суммы уходит на аренду жилья.