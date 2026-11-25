Уехавший в США Бурковский избавился от последнего бизнеса в России
SHOT: Актёр Андрей Бурковский закрыл последний бизнес в России
Андрей Бурковский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aburkovskiy
Актёр Андрей Бурковский закрыл свой последний бизнес в России и теперь намерен работать исключительно на американскую аудиторию. Об этом пишет SHOT.
Индивидуальное предприятие артиста прекратило деятельность 24 ноября. Бурковский зарегистрировал ИП ещё в июне 2009 года и сохранял статус предпринимателя даже после переезда в США. Основным направлением его деятельности были исполнительские искусства.
Несмотря на отъезд, Бурковский не отказывался от ролей в российских проектах и рассчитывал на новые предложения от режиссёров. Последней его отечественной работой, по информации SHOT, стала роль профессора в вышедшем в 2025 году сериале «Москва слезам не верит. Всё только начинается».
За океаном артист также занялся преподавательской деятельностью. Вместе с супругой он открыл актёрскую школу в Нью-Йорке, где обучает студентов по системе Станиславского.
При этом родственники Бурковского продолжают заниматься бизнесом в России. Как ранее выяснил SHOT, совокупная выручка предприятий, связанных с отцом актёра, за 2025 год достигла 558 миллионов рублей. Речь идёт о ресторанных проектах в Новосибирске и Томске.
В сентябре сам артист признался, что для комфортной жизни его семьи в Нью-Йорке необходимо около 30 тысяч долларов в месяц. Значительная часть этой суммы уходит на аренду жилья.
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