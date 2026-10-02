Сразу 17 населённых пунктов за неделю: Минобороны сообщило о продвижении ВС РФ

Российские войска за минувшую неделю взяли под контроль 17 населённых пунктов в зоне СВО. Большая часть из них пришлась на действия группировки «Север» в Харьковской и Сумской областях, сообщили в Минобороны РФ 2 октября.

На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» заняли сразу десять позиций. В список вошли Петропавловка, Лозовая, Хрипуны, Крейдянка, Шабельное, Нестерное и Рубленое. За последние сутки к ним добавились Грачёвка, Сердобино и Высокая Яруга.

Ещё четыре территории перешли под контроль российских военных в Сумской области. Речь идёт о Марьино, Уланово, Толстодубове и Малой Рыбице. Последнюю, по данным ведомства, заняли накануне.

Успехи зафиксированы и на других направлениях. Бойцы группировки «Центр» установили контроль над Нововодяным и Весёлым Полем в ДНР. Подразделения «Востока» за тот же период продвинулись в Запорожской области и заняли Егоровку.

Ранее Life.ru сообщал о переходе под контроль российских войск Шабельного, Толстодубова и Егоровки. Эти населённые пункты расположены соответственно в Харьковской, Сумской и Запорожской областях. Ещё ранее Минобороны РФ сообщило о занятии Уланова и Нововодяного в Сумской области и ДНР.