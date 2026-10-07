«США могут надавить»: Политолог оценил судьбу Бразилии в БРИКС при победе Болсонару

Бразилия при возможной победе Флавиу Болсонару на президентских выборах скорее снизит активность в БРИКС, чем покинет объединение. Такой прогноз сделал политолог Юрий Светов, допустив выход страны из блока лишь в случае сильного давления со стороны США.

«Но из БРИКС не выйдут. Хотя мы не должны этого исключать», — считает эксперт.

По его мнению, экономические интересы Бразилии не позволяют ей безболезненно отказаться от сотрудничества со странами объединения. Светов напомнил о тесных связях республики с Китаем, а также о поставках российских азотных удобрений.

В случае смены власти, полагает политолог, Бразилиа может осторожнее подходить к совместным инициативам и программным документам БРИКС. Такой курс он считает более вероятным, чем формальный разрыв с объединением.

При этом эксперт допускает другой сценарий, если Вашингтон начнёт добиваться от нового руководства республики пересмотра внешнеполитического курса. В качестве примера Светов привёл Аргентину, которая при Хавьере Милее отказалась от планировавшегося присоединения к БРИКС.

«Если американцы будут очень сильно давить, Бразилия может пойти на такие шаги», — заключил политолог в разговоре с «Вечерней Москвой».

Ранее Life.ru сообщал, что Флавиу Болсонару и Лула да Силва вышли во второй тур президентских выборов. Голосование состоится 25 октября. После первого тура Болсонару получил чуть более 47% голосов, его соперник — около 45%. В Кремле призвали не торопиться с выводами до завершения избирательного процесса. При этом другой политолог ранее отмечал Life.ru, что экономические связи с Россией и Китаем могут серьёзно осложнить возможный выход Бразилии из БРИКС.