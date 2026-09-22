США могут расширить Питуффик и создать ещё два военных объекта в Гренландии
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Новое соглашение США, Дании и Гренландии разрешает Вашингтону модернизировать и расширить космическую базу Питуффик, а также создать два дополнительных оборонных района на острове. Речь идёт о Нарсарсуаке на юге и Местерсвиге на восточном побережье.
«Соединённым Штатам разрешается модернизировать и расширять свою деятельность на космической базе Питуффик. Соединённым Штатам разрешается создавать дополнительную зону обороны в Нарсарсуаке и Местерсвиге в соответствии с условиями и техническими деталями, которые будут согласованы сторонами», — говорится в документе.
При этом соглашение не даёт Вашингтону права единолично создавать новые военные объекты в любой точке Гренландии. Если одна из сторон сочтёт необходимым организовать ещё один оборонный район, предложение должно пройти консультации и получить взаимное согласие США, Дании и Гренландии.
Если постоянному комитету не удастся договориться в течение 90 дней, вопрос сначала передадут на уровень заместителей министров, а затем — министров. Соглашение было подписано на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Оно расширяет возможности американских военных в Гренландии, где сейчас действует космическая база Питуффик. В годы холодной войны США располагали на острове значительно более широкой сетью военных объектов.
Нарсарсуак ранее уже использовался американскими военными: там находилась база Bluie West One, закрытая в 1950-х годах. Местерсвиг сейчас используется датским патрулём «Сириус».
Ранее Life.ru сообщал о планах США восстановить военный объект времён холодной войны в Нарсарсуаке и расширить присутствие в Местерсвиге. Тогда содержание соглашения ещё официально не публиковалось. Позднее США, Дания и Гренландия подписали в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН соглашение об усилении безопасности острова и Арктики.
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