В Дании пытаются найти плюсы в «сдаче» Гренландии в лапы американским военным

США смогут открыть две новые военные базы в Гренландии и расширить существующую площадку Питуффик, при этом никак не будет затронута территориальная целостность острова. Об этом датский премьер Метте Фредериксен сказала перед подписанием соответствующего документа на полях проходящей в Нью-Йорке 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«При этом в соглашении, разумеется, соблюдаются неприкосновенность и территориальная целостность Королевства Дании, а также право Гренландии на самоопределение», — подчеркнула она.

Американские объекты планируют разместить в Нарсарсуаке и Местерсвиге. Документ также разрешает США развивать систему противоракетной обороны «Золотой купол» и при согласовании сторон создавать на острове дополнительные оборонные зоны.

Страны, не входящие в НАТО, не смогут размещать в Гренландии военные объекты или постоянно держать там войска без согласия участников сделки. Ограничения затронут и иностранные инвестиции, способные угрожать национальной безопасности. Фредериксен выразила уверенность, что сделка покажет свою эффективность для всех на Западе.

По её словам, в Арктике должно присутствовать как можно больше союзников по НАТО, чтобы «противники слишком не приближались». Чиновница отметила, что цели Дании и США в этом вопросе абсолютно совпадают.