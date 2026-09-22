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Регион
Опубликовано 22 сентября, 17:16

В Дании пытаются найти плюсы в «сдаче» Гренландии в лапы американским военным

Премьер Дании: Сделка по Гренландии соблюдает право острова на самоопределение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Potapeknko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Potapeknko

США смогут открыть две новые военные базы в Гренландии и расширить существующую площадку Питуффик, при этом никак не будет затронута территориальная целостность острова. Об этом датский премьер Метте Фредериксен сказала перед подписанием соответствующего документа на полях проходящей в Нью-Йорке 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«При этом в соглашении, разумеется, соблюдаются неприкосновенность и территориальная целостность Королевства Дании, а также право Гренландии на самоопределение», — подчеркнула она.

Американские объекты планируют разместить в Нарсарсуаке и Местерсвиге. Документ также разрешает США развивать систему противоракетной обороны «Золотой купол» и при согласовании сторон создавать на острове дополнительные оборонные зоны.

Страны, не входящие в НАТО, не смогут размещать в Гренландии военные объекты или постоянно держать там войска без согласия участников сделки. Ограничения затронут и иностранные инвестиции, способные угрожать национальной безопасности. Фредериксен выразила уверенность, что сделка покажет свою эффективность для всех на Западе.

По её словам, в Арктике должно присутствовать как можно больше союзников по НАТО, чтобы «противники слишком не приближались». Чиновница отметила, что цели Дании и США в этом вопросе абсолютно совпадают.

NYT: Трамп преувеличил контроль США над безопасностью Гренландии
NYT: Трамп преувеличил контроль США над безопасностью Гренландии

Ранее Life.ru сообщал о договорённостях США, Дании и Гренландии по усилению американского присутствия на острове. Президент Штатов Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон получит постоянные возможности в сфере безопасности Гренландии, тогда как Копенгаген и Нуук подчёркивали сохранение суверенитета острова. США намерены создать две новые военные базы на данной территории вблизи Арктики. В Кремле назвали сделку делом этих стран.

Больше новостей о международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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