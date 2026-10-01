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Опубликовано 1 октября, 11:55

США не позвали Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Пентагон не пригласил Великобританию, Францию и страны Балтии на встречу рабочей группы, где планируется обсуждать будущее НАТО. Об этом пишет Politico со ссылкой на шестерых дипломатов, знакомых с подготовкой мероприятия.

Встреча должна пройти в Польше в октябре по инициативе главы политического управления Пентагона Элбриджа Колби. В узкий формат вошли Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды.

Представители оставшихся без приглашения государств заявили изданию, что не понимают критериев отбора. Один из дипломатов отметил, что его страна выполняет предъявляемые требования, однако подробностей о целях встреч союзникам практически не сообщают.

Некоторые собеседники Politico опасаются, что избирательный подход Вашингтона может усилить разногласия внутри альянса. Один из них предупредил об опасности разделения стран НАТО на «хороших и плохих» союзников.

Участники узкого формата, в свою очередь, утверждают, что он не создаётся как альтернатива НАТО: предполагается вырабатывать предложения, которые затем смогут обсуждать все страны альянса. Пентагон отказался комментировать Politico состав встречи, а Белый дом не ответил на запрос издания.

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Трамп пригрозил вывести все войска США из Европы перед саммитом НАТО

Ранее Life.ru писал о предыдущей встрече союзников с Колби, на которой дипломаты устроили своеобразный «конкурс красоты», перечисляя свои достижения в рамках НАТО 3.0. Тогда страны пытались продемонстрировать Вашингтону вклад в обороноспособность альянса. Летом Дональд Трамп также заверял союзников, что США не намерены покидать НАТО, хотя до этого неоднократно требовал от европейских государств наращивать военные расходы.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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