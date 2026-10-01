США не позвали Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО
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Пентагон не пригласил Великобританию, Францию и страны Балтии на встречу рабочей группы, где планируется обсуждать будущее НАТО. Об этом пишет Politico со ссылкой на шестерых дипломатов, знакомых с подготовкой мероприятия.
Встреча должна пройти в Польше в октябре по инициативе главы политического управления Пентагона Элбриджа Колби. В узкий формат вошли Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды.
Представители оставшихся без приглашения государств заявили изданию, что не понимают критериев отбора. Один из дипломатов отметил, что его страна выполняет предъявляемые требования, однако подробностей о целях встреч союзникам практически не сообщают.
Некоторые собеседники Politico опасаются, что избирательный подход Вашингтона может усилить разногласия внутри альянса. Один из них предупредил об опасности разделения стран НАТО на «хороших и плохих» союзников.
Участники узкого формата, в свою очередь, утверждают, что он не создаётся как альтернатива НАТО: предполагается вырабатывать предложения, которые затем смогут обсуждать все страны альянса. Пентагон отказался комментировать Politico состав встречи, а Белый дом не ответил на запрос издания.
Ранее Life.ru писал о предыдущей встрече союзников с Колби, на которой дипломаты устроили своеобразный «конкурс красоты», перечисляя свои достижения в рамках НАТО 3.0. Тогда страны пытались продемонстрировать Вашингтону вклад в обороноспособность альянса. Летом Дональд Трамп также заверял союзников, что США не намерены покидать НАТО, хотя до этого неоднократно требовал от европейских государств наращивать военные расходы.
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