США не позвали Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО

Пентагон не пригласил Великобританию, Францию и страны Балтии на встречу рабочей группы, где планируется обсуждать будущее НАТО. Об этом пишет Politico со ссылкой на шестерых дипломатов, знакомых с подготовкой мероприятия.

Встреча должна пройти в Польше в октябре по инициативе главы политического управления Пентагона Элбриджа Колби. В узкий формат вошли Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды.

Представители оставшихся без приглашения государств заявили изданию, что не понимают критериев отбора. Один из дипломатов отметил, что его страна выполняет предъявляемые требования, однако подробностей о целях встреч союзникам практически не сообщают.

Некоторые собеседники Politico опасаются, что избирательный подход Вашингтона может усилить разногласия внутри альянса. Один из них предупредил об опасности разделения стран НАТО на «хороших и плохих» союзников.

Участники узкого формата, в свою очередь, утверждают, что он не создаётся как альтернатива НАТО: предполагается вырабатывать предложения, которые затем смогут обсуждать все страны альянса. Пентагон отказался комментировать Politico состав встречи, а Белый дом не ответил на запрос издания.