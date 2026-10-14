США поставили Украину на «беззвучный» режим: Киев остался без сигналов о пусках ракет

Вашингтон мог ограничить передачу Киеву разведывательных сведений о запусках российских баллистических ракет. Такое предположение высказал военный корреспондент Александр Коц в своей колонке для kp.ru, комментируя удары по Украине в ночь на 14 октября.

Журналист обратил внимание, что Владимир Зеленский уже второй вечер подряд жалуется на отсутствие предварительных предупреждений об атаках. По его словам, украинские военные узнают о приближении ракет практически в последний момент.

«Заокеанский будильник Банковой, похоже, поставили на беззвучный», — написал Коц.

Военкор предположил, что за проблемами с оповещением может стоять решение американской стороны ограничить обмен разведывательной информацией. Именно от США Киев рассчитывает получать сведения, позволяющие заранее обнаруживать пуски баллистических ракет.