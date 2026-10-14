США поставили Украину на «беззвучный» режим: Киев остался без сигналов о пусках ракет
Военкор Коц допустил, что США могли перестать предупреждать Киев о пусках ракет
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Вашингтон мог ограничить передачу Киеву разведывательных сведений о запусках российских баллистических ракет. Такое предположение высказал военный корреспондент Александр Коц в своей колонке для kp.ru, комментируя удары по Украине в ночь на 14 октября.
Журналист обратил внимание, что Владимир Зеленский уже второй вечер подряд жалуется на отсутствие предварительных предупреждений об атаках. По его словам, украинские военные узнают о приближении ракет практически в последний момент.
«Заокеанский будильник Банковой, похоже, поставили на беззвучный», — написал Коц.
Военкор предположил, что за проблемами с оповещением может стоять решение американской стороны ограничить обмен разведывательной информацией. Именно от США Киев рассчитывает получать сведения, позволяющие заранее обнаруживать пуски баллистических ракет.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский пожаловался на отсутствие американского предупреждения о баллистическом ударе по Киеву. Украинский политик признал, что сведения о запусках ракет имеют критическое значение для своевременного оповещения населения. До этого Axios рассказал о возможном прекращении передачи разведданных Киеву из-за атак ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы.
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