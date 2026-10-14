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Регион
Опубликовано 14 октября, 11:19

США поставили Украину на «беззвучный» режим: Киев остался без сигналов о пусках ракет

Военкор Коц допустил, что США могли перестать предупреждать Киев о пусках ракет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eugene_Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eugene_Photo

Вашингтон мог ограничить передачу Киеву разведывательных сведений о запусках российских баллистических ракет. Такое предположение высказал военный корреспондент Александр Коц в своей колонке для kp.ru, комментируя удары по Украине в ночь на 14 октября.

Журналист обратил внимание, что Владимир Зеленский уже второй вечер подряд жалуется на отсутствие предварительных предупреждений об атаках. По его словам, украинские военные узнают о приближении ракет практически в последний момент.

«Заокеанский будильник Банковой, похоже, поставили на беззвучный», — написал Коц.

Военкор предположил, что за проблемами с оповещением может стоять решение американской стороны ограничить обмен разведывательной информацией. Именно от США Киев рассчитывает получать сведения, позволяющие заранее обнаруживать пуски баллистических ракет.

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Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский пожаловался на отсутствие американского предупреждения о баллистическом ударе по Киеву. Украинский политик признал, что сведения о запусках ракет имеют критическое значение для своевременного оповещения населения. До этого Axios рассказал о возможном прекращении передачи разведданных Киеву из-за атак ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Больше новостей о конфликте на Украине, действиях западных союзников Киева и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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