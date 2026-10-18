США пригрозили ЕС жёстким ответом за возможные ограничения Starlink

Соединённые Штаты пригрозили Евросоюзу серьёзными ответными мерами в случае введения ограничений против американских технологических компаний, включая спутниковую сеть Starlink Илона Маска. Об этом заявил постоянный представитель США при ЕС Эндрю Паздер в интервью Financial Times.

Американский дипломат предупредил Брюссель, что попытки защитить европейский рынок за счёт ограничения доступа зарубежных конкурентов могут обернуться разрушительными последствиями для экономики самого Евросоюза. По его словам, европейским властям следует учитывать масштабы американского рынка и возможную реакцию Вашингтона.

«Нельзя повысить конкурентоспособность европейских компаний за счёт снижения конкурентоспособности американских», — подчеркнул Паздер.

Поводом для предупреждения стали планы Еврокомиссии изменить порядок распределения радиочастот, необходимых для прямого подключения смартфонов к спутникам. Брюссель рассматривает возможность зарезервировать часть спектра исключительно за европейскими компаниями.

Такие меры могут ограничить доступ к перспективному рынку американской SpaceX, управляющей сетью Starlink, а также китайских операторов. В ЕС инициативу объясняют стремлением развивать собственные технологии и уменьшить зависимость от зарубежных поставщиков спутниковой связи.

Паздер раскритиковал такой подход, назвав его проявлением протекционизма. По мнению дипломата, вместо торговых ограничений Вашингтон и Брюссель должны развивать технологическое сотрудничество, в том числе в условиях конкуренции с Китаем.