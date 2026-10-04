США выдворили двух иранских дипломатов после Генассамблеи ООН

Власти США выдворили двух иранских дипломатов, которые входили в делегацию Тегерана на 81-й сессии Генассамблеи ООН и оставались в Нью-Йорке после требования покинуть страну. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

Госдепартамент ещё 28 сентября потребовал, чтобы вся иранская делегация немедленно покинула США после того, как переговоры Вашингтона и Тегерана зашли в тупик. В пятницу американская сторона вновь уведомила постпредство Ирана, что двое дипломатов всё ещё находятся в городе. Один из них уехал вечером 2 октября, второй — утром 3 октября.

Тегеран ранее оспаривал сообщения о принудительном отъезде всей своей делегации. Иранское постпредство при ООН утверждало, что переговорная группа покинула Нью-Йорк вечером 28 сентября в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что иранскую делегацию заставили немедленно покинуть США после того, как переговоры Тегерана и Вашингтона в Нью-Йорке зашли в тупик. Соответствующее распоряжение дал госсекретарь Марко Рубио. Также недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не исключает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре. На прямой вопрос о том, могут ли удары последовать после голосования, глава Белого дома заявил коротко, но ясно: «Возможно».