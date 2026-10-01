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Опубликовано 1 октября, 12:01

«Стал посмешищем»: Захарова прошлась по Розенбергу и Би-би-си

Захарова: Розенберг стал посмешищем из-за установок Би-би-си

Обложка © Life.ru, Wikipedia / Информационное агентство БелТА

Обложка © Life.ru, Wikipedia / Информационное агентство БелТА

Журналист Би-би-си Стив Розенберг стал посмешищем из-за установок и пропагандистских нарративов своего работодателя. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьёв LIVE».

«Он стал посмешищем. Он стал посмешищем не в индивидуальном качестве, не потому, что он такой, а он стал посмешищем потому, что он работает в такой корпорации. Потому что он работает в корпорации Би-би-си», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, британские нарративы способны поставить в такое положение «даже самого лучшего человека».

«Он демонстрирует всю суть того, что называется журналистика по-британски», — добавила представитель МИД.

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Поводом для комментария стал вопрос Розенберга Сергею Лаврову на полях клуба «Валдай». Ранее Life.ru писал, что корреспондент Би-би-си спросил главу МИД, ведёт ли Россия «гибридную скрытую войну» против Европы. Лавров отверг такую постановку вопроса и указал на поставки европейского оружия Украине. Розенберг уже становился объектом критики Захаровой: в июне дипломат упрекнула Би-би-си в отказе ехать в Старобельск при одновременном участии её корреспондента в ПМЭФ.

Главные заявления дипломатов, международные отношения и геополитика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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