16-летний школьник, скончавшийся во время учебных сборов в Пермском крае, был допущен к ним по состоянию здоровья. Об этом сообщил руководитель краевого центра «Авангард» Руслан Шамсутдинов, организовавшего пятидневные занятия. По его словам, участвовать в них могут только подростки, имеющие соответствующий допуск.

Как рассказал Шамсутдинов в беседе с 59.RU, юноше стало плохо ещё до начала учебных занятий. Руководитель учреждения назвал случившееся огромной трагедией и выразил соболезнования семье погибшего, а также образовательной организации и жителям города.

Подросток учился в десятом классе одной из школ Чайковского. На сборы он приехал в посёлок Марковский, где занятия организовали на базе спортивной школы.

Как ранее сообщили в Следственном комитете, 24 ноября состояние школьника ухудшилось, он потерял сознание. Подросток скончался до приезда бригады скорой помощи. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Проверку также организовала Чайковская городская прокуратура. Надзорное ведомство намерено оценить, соблюдались ли требования безопасности при организации и проведении учебных сборов.

Ранее Life.ru рассказывал о смерти 17-летнего школьника в Набережных Челнах. Подростка обнаружили без сознания во время перемены, однако обстоятельства произошедшего тогда ещё выясняли правоохранители.