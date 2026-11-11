Старшая дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Анастасия Воронина-Франсишку не приехала в Москву на прощание с матерью. Церемонию также пропустили внучка актрисы Лаура и её сын.

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При этом на прощание с Федосеевой-Шукшиной приехали две другие её дочери — Мария и Ольга, родившиеся в браке с писателем и режиссёром Василием Шукшиным.

Но Анастасия отказалась от поездки в Россию. У женщины украинское гражданство. Лаура тоже вместе с ребёнком осталась в Киеве, где они проживают. Анастасия появилась на свет в Ленинграде в 1960 году. Её отцом был актёр Вячеслав Воронин, первый муж Лидии Федосеевой. После развода родителей девочка осталась с отцом в Киеве, а мать продолжила карьеру в Москве. Отношения между Анастасией и знаменитой родительницей долгие годы оставались непростыми. Уже во взрослом возрасте женщина пыталась восстановить общение, однако наладить близкий контакт им так и не удалось.

В 1998 году Воронину-Франсишку приговорили к трём с половиной годам колонии по делу о перевозке наркотиков. Она провела в заключении около трёх лет и вышла по амнистии. В последние годы женщина редко появлялась в публичном пространстве, однако периодически высказывалась в поддержку ВСУ.