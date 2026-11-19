Банк России видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки, однако смягчение денежно-кредитной политики будет постепенным. Об этом заявил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов на Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге, сообщает Интерфакс.

«В базовом сценарии пространство для снижения ставок есть, и я думаю, мы его плавно, постепенно будем реализовывать», — отметил представитель регулятора.

По словам Тремасова, одним из главных условий для снижения ставки станет реализация планов правительства по сокращению структурного дефицита бюджета. Предполагается, что в течение трёх лет этот показатель вернётся к нулю.

Если бюджетные расходы будут соответствовать заявленным параметрам, у Центробанка появится больше возможностей для смягчения денежно-кредитной политики. Однако в случае увеличения дефицита регулятору, напротив, может потребоваться сохранение высоких процентных ставок.

«Если правительство будет жить с большим дефицитом, то от нас это может потребовать проведения более жёсткой денежно-кредитной политики», — предупредил советник главы ЦБ.

Согласно обновлённому прогнозу Банка России, средняя ключевая ставка в 2027 году ожидается в диапазоне 12,5–13,5% годовых. По итогам 2026 года регулятор прогнозирует инфляцию на уровне 7,1–7,6%, а в следующем году рассчитывает вернуть её к целевым 4%.

На заседании 23 октября Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Следующее заседание совета директоров по этому вопросу запланировано на 18 декабря.

Ранее Life.ru сообщал, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% из-за повышенного инфляционного давления и высоких инфляционных ожиданий. Регулятор подчёркивал, что дальнейшие решения будут зависеть от ситуации с ростом цен и рисков для экономики.