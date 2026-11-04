Канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает на поражение России в конфликте на Украине, чтобы добиться от Москвы репараций, заявил политолог Дмитрий Солонников. По его оценке, Берлин и другие европейские столицы надеются, что эти выплаты помогут им справиться с финансовыми трудностями.

«Мерц и большинство других европейских лидеров говорят о том, что поддержка Украины — это шаг к тому, чтобы нанести России стратегическое поражение», — отметил собеседник NEWS.ru.

При этом Владимиру Зеленскому важно сохранять личный контакт с лидерами ЕС. На фоне скандалов вокруг украинских властей встречи с европейскими политиками помогают показать, мол его по-прежнему готовы поддерживать, заключил эксперт.