Стая из 35 обезьян терроризирует деревню на Бали: пострадал ребёнок

Стая из 35 диких обезьян терроризирует жителей индонезийского острова Бали. Один из приматов напал на девятилетнего школьника, которому потребовалась медицинская помощь. Инцидент произошёл 7 октября в деревне Ванагири на севере острова, сообщили местные природоохранные власти.

Ученик третьего класса направлялся в школьный туалет, когда на него внезапно набросилась макака. Животное ранило мальчика в руку и поясницу. Медикам пришлось наложить два шва, а также провести профилактическую вакцинацию против бешенства.

Как рассказал глава деревни И Маде Супарантон, обезьяны уже давно доставляют местным жителям серьёзные неприятности. Они проникают в дома, портят интернет-кабели, разрушают здания и даже мешают религиозным церемониям.

«Раньше они постоянно бесчинствовали и все разрушали, но никогда не кусали людей. Теперь впервые дошло до укусов», — рассказал глава деревни.

В одной из школ приматы настолько сильно повредили крышу, что занятия пришлось временно прервать для ремонта. Местные власти уже пытались решить проблему, расчищая заросли возле учебного заведения и административных зданий, однако избавиться от незваных гостей не удалось.

Руководитель природоохранного управления Бали Ратна Хендратмоко подтвердил присутствие около 35 длиннохвостых макак в районе происшествия. По данным ведомства, конфликты между людьми и приматами продолжаются с 2023 года. Теперь специалисты намерены заняться регулированием численности животных с учётом возможностей их естественной среды обитания.

Ранее Life.ru рассказывал о нападении обезьяны на российскую туристку в парке на Бали. Во время фотосессии более крупный примат трижды укусил женщину за руку. Пострадавшая пожаловалась на сильный отёк и необходимость медицинской помощи. Похожая история произошла в Таиланде, где домашняя макака напала на шестилетнего ребёнка. Мальчика доставили в больницу, однако спасти его не удалось.