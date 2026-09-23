Стикер не заменит извинений: Россиян предупредили об опасности общения мемами

Мемы помогают передать настроение, но не позволяют разобраться в конфликте или объяснить свою позицию, уверен эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович. Однако он призвал не считать популярность картинок признаком деградации речи.

Способы общения меняются, а знакомые шутки позволяют быстро выразить эмоции и почувствовать общность с собеседником. Такой формат давно освоили и взрослые. Проблема возникает, когда человек использует иронию, чтобы уклониться от серьёзного разговора.

Обиду, договорённости и ответственность необходимо обсуждать словами: стикер не заменяет извинений, а смешное видео не разрешает разногласий с партнёром. Мемы полезны как дополнение к диалогу. При этом важно сохранять способность прямо объяснять свои желания, чувства и причины несогласия, заключил собеседник RuNews24.ru.

Ранее психолог предупредила, что постоянный обмен мемами может создавать иллюзию близости. Люди ежедневно переписываются, но порой не знают о переживаниях друг друга. В трудный момент может выясниться, что привычки обсуждать серьёзные проблемы у них так и не появилось.