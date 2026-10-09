Стиральная машина едва не спалила квартиру: Мать с ребёнком спасались на балконе

Пожар произошёл в трёхкомнатной квартире на улице Гарибальди в московских Черёмушках. Предварительно, возгорание началось со стиральной машины из-за короткого замыкания, пишет SHOT.

Огонь перекинулся на вещи, находившиеся в ванной комнате. В этот момент внутри квартиры находились женщина и её ребёнок.

Испугавшись пожара, мать с ребёнком выбежали на балкон и стали звать на помощь. Очевидцы вызвали экстренные службы.

Прибывшие специалисты ликвидировали возгорание. Женщину доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ребёнка — в Филатовскую больницу.

Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Предварительной причиной называют короткое замыкание стиральной машины.