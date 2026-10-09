Стиральная машина едва не спалила квартиру: Мать с ребёнком спасались на балконе
Стиральная машина загорелась в квартире на юго-западе Москвы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Пожар произошёл в трёхкомнатной квартире на улице Гарибальди в московских Черёмушках. Предварительно, возгорание началось со стиральной машины из-за короткого замыкания, пишет SHOT.
Огонь перекинулся на вещи, находившиеся в ванной комнате. В этот момент внутри квартиры находились женщина и её ребёнок.
Испугавшись пожара, мать с ребёнком выбежали на балкон и стали звать на помощь. Очевидцы вызвали экстренные службы.
Прибывшие специалисты ликвидировали возгорание. Женщину доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ребёнка — в Филатовскую больницу.
Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Предварительной причиной называют короткое замыкание стиральной машины.
Бытовая техника уже становилась причиной серьёзных пожаров в жилых домах. В июле Life.ru рассказывал о пожаре в московской квартире, где спасатели эвакуировали жильцов после возгорания бытовых вещей. В столице в этом году происходили и другие пожары в многоэтажках. В апреле на юге Москвы после взрыва газового баллона загорелась квартира на 24-м этаже, а густой дым распространился по подъезду и осложнил эвакуацию жильцов.
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