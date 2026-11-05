Сократить счета за электричество можно без дорогостоящей техники и серьёзных ограничений в быту. Достаточно изменить несколько привычек: стирать при более низкой температуре, регулярно очищать чайник от накипи и не оставлять ненужные приборы включёнными в розетку. Какие ещё способы помогут сэкономить, Life.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.

Наибольший эффект достигается за счёт замены ламп на светодиодные, отключения техники от розетки (в частности, роутера, ноутбука и телевизора), разумного использования стиральной машины (стирка при низких температурах) и регулярного удаления накипи. Пётр Щербаченко Доцент Финансового университета при Правительстве РФ

По словам экономиста, одной из причин высоких счетов может быть большое количество энергоёмких приборов в доме. Начать специалист советует с замены обычных ламп накаливания на светодиодные. Например, одна лампа мощностью 60 Вт потребляет примерно столько же электричества, сколько восемь LED-ламп мощностью 7–8 Вт каждая.

При ежедневном использовании в течение пяти часов обычная лампа расходует около 9 кВт·ч за месяц, а светодиодная мощностью 7–8 Вт чуть больше 1 кВт·ч. При тарифе пять рублей за киловатт-час экономия составит порядка 40 рублей с одной лампы ежемесячно. Если светодиодная лампа стоит 200–300 рублей, при таких условиях её покупка окупится примерно за пять-восемь месяцев. Кроме того, по оценке эксперта, LED-лампы служат в 10–15 раз дольше традиционных.

Ещё один способ сократить расходы заключается в отключении неиспользуемой техники от сети. Даже в режиме ожидания многие приборы продолжают потреблять электричество, причём за год такие потери могут оказаться заметными. Щербаченко привёл ориентировочные показатели: телевизор расходует 7,008 кВт·ч в год, микроволновая печь с электронным управлением 8,76 кВт·ч, ноутбук 12,045 кВт·ч, роутер 37,23 кВт·ч, а стиральная машина с электронным таймером 1,53 кВт·ч.

Однако отключать устройства без разбора не стоит. Например, если через роутер работают камеры видеонаблюдения или система умного дома, отсутствие интернета нарушит их работу. Поэтому такой способ экономии подходит лишь для техники, которая не должна оставаться постоянно включённой.

Третья рекомендация касается стирки. По словам экономиста, значительная часть электроэнергии расходуется именно на нагрев воды, поэтому снижение температуры с 40 до 30 градусов позволяет уменьшить затраты. Согласно испытаниям потребительской организации Which?, экономия при таком переходе в среднем достигает 38%, хотя конкретный результат зависит от модели стиральной машины и выбранной программы.

Современные моющие средства позволяют справляться с повседневными загрязнениями даже при невысокой температуре. Режим 30 градусов подходит для футболок, джинсов, синтетической одежды, цветного белья и спортивной формы без сильных загрязнений, если это допускает маркировка изделий. Кроме того, прохладная вода помогает сохранить цвет и форму вещей, снижая риск усадки и вымывания красителей.

Четвёртый способ экономии связан с регулярной очисткой бытовой техники от накипи. Щербаченко объяснил, что отложения на нагревательных элементах ухудшают теплопередачу и могут увеличивать время нагрева воды. По его оценке, слой накипи толщиной всего 1–2 миллиметра способен повысить расход электроэнергии на 10–15%. Поэтому специалист рекомендует своевременно очищать чайники и другие приборы, следуя инструкциям производителей.

Ранее Life.ru выяснил, действительно ли веганское питание обходится дешевле обычного, сравнив стоимость трёх вариантов недельного рациона. По расчётам экономиста, привычная продуктовая корзина на одного взрослого стоит около 1700–2200 рублей, простой растительный рацион обойдётся в 1100–1400 рублей, а меню с готовыми заменителями мяса и молока может потребовать уже 2200–2900 рублей. Экономия зависит прежде всего от выбора продуктов: крупы и бобовые позволяют уменьшить расходы, тогда как специализированные веганские товары увеличивают чек.