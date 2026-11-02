Если прогноз о дефиците осадков оправдается, ноябрь станет шестым подряд сухим месяцем в столичном регионе. Об этом «Москве 24» сообщила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. Впрочем, модели дают разные данные: одни указывают на сухость, другие — на осадки в пределах нормы.

Температура в ноябре ожидается чуть выше климатической нормы. Среднее значение месяца обычно уже отрицательное — минус 0,6 градуса. Норма осадков составляет 53 миллиметра.

По словам синоптика, большинство прогнозов сходится в другом: временный снежный покров может установиться в середине месяца. Так что первый снег в Москве вероятен, но лежать долго, судя по всему, не будет.

На неделе погода будет меняться. Ночью во вторник, 3 ноября, будет облачно с прояснениями, без осадков. Местами возможен туман с видимостью 300–500 метров. Минимальная температура в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса. Днём столбики термометров поднимутся до 3–5 градусов, ветер сменит направление на северо-западное.

В ночь на среду и четверг ожидаются небольшие осадки. В среду температура составит от 0 до минус 2 градусов, в четверг — от 0 до плюс 2. Днём воздух прогреется до 1–4 градусов тепла.

В пятницу и субботу в ночные часы прогнозируется местами небольшой снег. Преобладающая температура ночью в пятницу — от минус 4 до плюс 1 градуса, в субботу — минус 1–6 градусов. Днём в оба дня будет 1–6 градусов тепла, также ожидаются осадки.

«Суббота не окажется слишком комфортной, потому что ветер станет довольно плотным. Одеваться надо будет уже почти по-зимнему», — заключила Позднякова.

Насколько изменится ситуация с осадками к 12 ноября и возможен ли мокрый снег в Москве, читайте в новом прогнозе

Ранее синоптики предупреждали, что первый мокрый снег в Москве может выпасть уже во вторник, 3 ноября. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил, что ночью температура будет около 0…+2 градусов, днём — +2…+4 градуса.