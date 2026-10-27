Стороннику ИГ* из Крыма дали почти 30 лет тюрьмы за попытку поджечь СИЗО

Уроженца Крыма Муроджона Ертаева приговорили к 29 годам лишения свободы за подготовку теракта в следственном изоляторе Ростовской области в интересах запрещённой террористической организации «Исламское государство»*. Решение вынес Южный окружной военный суд.

Как установил суд, с марта по 23 июля 2025 года мужчина, находясь под стражей, добровольно вступил в террористическую группировку. Не позднее 3 апреля у него возник план поджечь здание СИЗО в интересах организации. Первые девять лет Ертаев проведёт в тюрьме.

Ранее Life.ru рассказывал о захвате заложников в ростовском СИЗО-1 в июне 2024 года. Тогда шестеро заключённых, часть которых ранее осудили по террористическим статьям, захватили двух сотрудников изолятора и потребовали предоставить им автомобиль и возможность покинуть учреждение. При штурме заложников освободили, большинство нападавших погибли. В июле 2026 года гособвинение запросило сроки до 30 лет для пятерых фигурантов дела о захвате СИЗО. Максимальное наказание прокурор потребовал назначить троим подсудимым, ещё двоим — по 28 лет заключения.

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