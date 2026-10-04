33-летней россиянке Валентине пришлось самостоятельно оплатить экстренную операцию во Вьетнаме после того, как местная страховая компания отказалась покрывать лечение. Как сообщает Baza, вмешательство потребовалось из-за разрыва кисты жёлтого тела и внутреннего кровотечения.

Страховая отказалась покрыть россиянке экстренную операцию во Вьетнаме. Фото © Telegram / Baza

Валентина прилетела во Вьетнам 22 июля и оформила местную страховку Pacific Cross. Недавно у неё внезапно начались сильные боли в животе, и уже примерно через час россиянка оказалась в больнице.

Врачи диагностировали разрыв кисты жёлтого тела с внутренним кровотечением и назначили срочную операцию. Её стоимость составила 65 млн донгов — около 211 тысяч рублей.

По данным Baza, страховая отказалась покрыть расходы, посчитав произошедшее связанным с хроническим заболеванием. В результате всю сумму Валентина внесла самостоятельно.

Россиянка с таким решением не согласилась. Она утверждает, что киста жёлтого тела могла возникнуть спонтанно и не должна считаться хронической патологией.

Ранее Life.ru рассказывал, на какие пункты туристической страховки стоит обращать внимание перед поездкой за границу. В частности, путешественникам советовали заранее изучать исключения из покрытия и не выбирать полис исключительно по минимальной цене. Ещё одна россиянка летом столкнулась с многомиллионными расходами на лечение на Пхукете, однако в её случае медицинской страховки не было вовсе.