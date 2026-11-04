Одновременная подача заявок на кредит в несколько банков может ухудшить кредитную историю и снизить вероятность одобрения, предупредили специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества. По их словам, попытка получить деньги сразу в разных организациях может вызвать сомнения в надёжности заёмщика.

При рассмотрении обращения каждый банк запрашивает сведения в бюро кредитных историй. Если за короткое время таких запросов накапливается много, автоматизированные системы могут расценить активность клиента как признак повышенного финансового риска и снизить его кредитный рейтинг.

«Кроме того, отказы снижают шансы на получение кредита даже в тех банках, где изначально были хорошие перспективы», — объяснили специалисты в беседе с «Лентой.ру».

Начать эксперты рекомендовали с крупных и надёжных банков. Если получить заём с первой попытки не удалось, перед следующим обращением стоит выдержать паузу как минимум в две недели.

Ранее Life.ru выяснил, как подготовить кредитную историю перед обращением в банк. Россиянам рекомендовали за три-четыре недели проверить задолженности у приставов и сведения в БКИ. Это позволит заранее погасить долги и исправить ошибочные записи.