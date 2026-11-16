В Одессе массовая драка возле торгового центра переросла в стрельбу и поножовщину. В результате пострадали шесть человек, включая несовершеннолетнего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление Нацполиции Украины.

Инцидент произошёл около полуночи на Генуэзской улице в Приморском районе города. Между двумя компаниями, участники которых ранее не были знакомы, вспыхнул конфликт, быстро переросший в драку.

В разгар потасовки 32-летний мужчина достал пистолет, предположительно травматический, и начал стрелять в землю. Резиновые пули срикошетили и ранили пятерых человек, среди которых оказался подросток.

Сам стрелявший также получил серьёзное ранение. Один из участников конфликта ударил его ножом в живот. Таким образом, общее число пострадавших достигло шести.

Прибывшие на место полицейские обнаружили неподалёку пистолет и стреляные гильзы. Оружие и другие вещественные доказательства направят на экспертизу.

По факту происшествия открыты два уголовных производства по статье о причинении тяжких или средней тяжести телесных повреждений по неосторожности. Правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Одессе вооружённый мужчина застрелил собственных родителей и ранил брата. После нападения 46-летний горожанин забаррикадировался в квартире, а когда на место прибыли сотрудники спецназа, покончил с собой. Следователи пытались установить происхождение оружия и причины семейной трагедии. Ещё один опасный инцидент произошёл в городе Теплодар Одесской области, где военнослужащая ВСУ бросила три боевые гранаты во двор соседей. По данным полиции, 30-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и самовольно оставила воинскую часть. Одна граната взорвалась, повредив забор, но никто из местных жителей не пострадал.