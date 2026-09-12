Строитель объяснил, когда нужно переводить окна в зимний режим, а когда этого делать нельзя

Ежегодно переводить пластиковые окна в так называемый зимний режим без явной необходимости не только бессмысленно, но и вредно для фурнитуры, уверен строитель Александр Новицкий. Он объяснил, как понять, что окну действительно нужна регулировка, а когда эта процедура лишь ускорит износ конструкции.

Под зимним режимом обычно понимают максимальный прижим створки к раме за счёт регулировки эксцентриков (цапф). Однако постоянное избыточное давление деформирует резиновый уплотнитель и заставляет металлические детали — ручку, петли и передаточные механизмы — изнашиваться значительно быстрее.

«Если из окна не дует, в квартире тепло, а на подоконнике нет сквозняка, конструкцию лучше оставить без изменений», — пояснил специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Настройка цапф имеет смысл только в том случае, если уплотнитель слегка износился и появился ощутимый поддув по периметру створки. Если же старая резина потеряла эластичность или потрескалась, простая регулировка проблему не решит, потребуется её полная замена.

Холодный воздух может поступать не от самой створки, а из-под подоконника, стыков откосов или мест соединения рамы со стеной. В таких случаях причина кроется в износе монтажной пены или ошибках установки. Отдельной проблемой эксперт назвал нарушение геометрии профиля из-за старения или некачественного армирования, когда любая регулировка оказывается совершенно бесполезной.

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