Стубб назвал встречу Путина и Зеленского необходимой для мира
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Президент Финляндии Александр Стубб назвал прямую встречу главаря киевского руководства Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина необходимым условием для достижения мирного соглашения по Украине. Об этом он заявил на брифинге после встречи «коалиции желающих» в Берлине.
«В конечном счёте я думаю, достичь этого мира невозможно, если Зеленский и Путин не встретятся», — сказал Стубб.
Финский лидер считает, что переговоры на уровне глав двух государств должны стать частью процесса урегулирования. Без личного контакта завершить войну дипломатическим путём, по его мнению, не получится.
Ранее представитель американской переговорной команды Джаред Кушнер заявил, что между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским нет никакой симпатии. Политики совершенно не доверяют друг другу, поэтому организовать их личную встречу пока затруднительно. По его словам, российская сторона хочет добиться большего прогресса в переговорах по урегулированию украинского конфликта, прежде чем президент РФ и экс-комик встретятся лично.