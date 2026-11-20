Президент Финляндии Александр Стубб назвал прямую встречу главаря киевского руководства Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина необходимым условием для достижения мирного соглашения по Украине. Об этом он заявил на брифинге после встречи «коалиции желающих» в Берлине.

«В конечном счёте я думаю, достичь этого мира невозможно, если Зеленский и Путин не встретятся», — сказал Стубб.

Финский лидер считает, что переговоры на уровне глав двух государств должны стать частью процесса урегулирования. Без личного контакта завершить войну дипломатическим путём, по его мнению, не получится.