Президент Финляндии Александр Стубб призвал готовиться к тяжёлой зиме на Украине. По его мнению, завершить конфликт до конца 2026 года вряд ли удастся, поэтому необходимо заранее позаботиться о поддержке страны. Об этом он заявил на мероприятии агентства Bloomberg в Хельсинки.

«Нам нужно будет готовиться к тяжелой зиме на Украине», — предупредил финский лидер.

Стубб считает, что основные усилия следует сосредоточить на трёх направлениях: подготовке энергетической инфраструктуры, укреплении противовоздушной обороны и обеспечении финансирования. Именно эти меры, по его оценке, необходимы Украине в ближайшие месяцы.

При этом президент Финляндии призвал не отказываться от дипломатических усилий. Он подчеркнул, что без обсуждения мирного урегулирования добиться прекращения конфликта невозможно, даже если перспективы скорого соглашения остаются неопределёнными.

Ранее Life.ru писал о возможных последствиях повреждения украинской инфраструктуры зимой. Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что продолжительные отключения электричества способны нарушить работу водоснабжения, отопления, связи и общественного транспорта. По его мнению, проблемы с восстановлением объектов могут также осложнить военную логистику.

Кроме того, эксперт Анатолий Матвийчук предупредил о дополнительных трудностях для ВСУ с наступлением холодов. Среди основных рисков он назвал дефицит энергоресурсов и вооружений, а также ухудшение погодных условий, которые могут сказаться на интенсивности боевых действий.