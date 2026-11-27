Воссозданием панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», пострадавшей при атаке беспилотника, займётся Студия военных художников имени М. Б. Грекова. Об этом сообщили в пресс-службе Музея обороны Севастополя.

Специалисты уже обследовали здание и оценили состояние конструкций, на которых крепилось живописное полотно. Как выяснилось, каркас сохранил целостность, поэтому менять его не потребуется.

По словам директора музея Татьяны Сарапулкиной, восстановление пройдёт в несколько этапов. Сначала специалисты отремонтируют здание и кровлю, после чего художники приступят к написанию нового полотна и воссозданию объёмной части экспозиции.

В распоряжении мастеров уже находятся архивные материалы, исторические фотографии и цифровая копия панорамы. На восстановление объекта банк ВТБ выделил 1 млрд рублей.

Для знаменитого произведения это будет уже второе возрождение. Впервые панорама Франца Рубо открылась в 1905 году. Во время Великой Отечественной войны она получила серьёзные повреждения, а в 1954 году вновь стала доступна посетителям благодаря работе советских художников.

Напомним, в ночь на 10 июня 2026 года, по данным властей Севастополя, украинский беспилотник нанёс удар по зданию музея. Возникший пожар уничтожил около 90% живописного полотна и 99% предметного плана панорамы. В августе губернатор Михаил Развожаев сообщил о начале проектных работ. К тому моменту необходимые средства уже были собраны, в том числе благодаря помощи меценатов.