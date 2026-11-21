Семья польской пенсионерки успела купить гроб и договориться со священником, когда среди ночи в дверь позвонил сотрудник морга. В испанской Астурии мужчину уже привезли на вскрытие, когда выяснилось, что он жив. К тому моменту его смерть успели подтвердить три врача. Для одних семей эта новость обернулась возвращением близкого домой, для других всё закончилось ещё одним прощанием.

Она постучала из гроба на собственном прощании

Белла Монтойя в Эквадоре: как 76-летняя женщина постучала из гроба через пять часов после начала прощания. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

9 июня 2023 года 76-летнюю Беллу Монтойю привезли в больницу эквадорского города Бабаойо с подозрением на инсульт. По сообщению Минздрава Эквадора, у неё произошла остановка сердца и дыхания. Реанимация, как тогда решили врачи, не помогла, и дежурный врач констатировал смерть. Семья забрала Беллу и организовала прощание.

Примерно через пять часов из гроба донёсся стук. Сын Беллы рассказал журналистам, что, когда родные подошли ближе, мать тяжело дышала и била по стенкам гроба. Её срочно вернули в ту же больницу. Белла провела неделю в реанимации и умерла от ишемического инсульта. Минздрав создал комиссию, чтобы проверить, как больница оформляет свидетельства о смерти.

Мужчина внезапно задышал на погребальном костре

Рохиташ Кумар в Индии: как 25-летнего мужчину нашли живым на погребальном костре перед самой кремацией. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В ноябре 2024 года 25-летнему Рохиташу Кумару стало плохо в приюте, где он жил. Его доставили в районную больницу в индийском штате Раджастхан. Там мужчину объявили умершим и передали для кремации. По словам местных властей, прежде полагалось провести вскрытие, но в больнице ограничились оформлением документов.

Кумара уже положили на погребальный костёр, когда присутствующие заметили, что он дышит. Огонь, благо, ещё не зажгли. Вызвали скорую, и мужчину вернули в районную больницу, а оттуда перевезли в больницу Джайпура. На следующий день он умер. Трёх врачей отстранили от работы, а окружные власти создали комиссию для проверки их действий.

Женщину повезли с кладбища в больницу прямо в гробу

Роса Сеспедес в Перу: почему 36-летнюю женщину забрали с кладбища и доставили в больницу прямо в гробу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В апреле 2022 года 36-летняя Роса Исабель Сеспедес Кальяка попала в ДТП на севере Перу. После того как её объявили умершей, родные повезли гроб на кладбище в городе Ферреньяфе. Там, по словам близких, из гроба донёсся стук. Когда крышку открыли, женщина открыла глаза. Родные позвали на помощь, и гроб отвезли прямо в больницу.

Издания по-разному описывали повторный осмотр. Одно СМИ сообщило, что врач заметил слабые признаки жизни, а другая газета писала, что на приборе на короткое время появились показания насыщения крови кислородом. Через несколько минут врачи вновь констатировали смерть.

Вернулась из морга и попросила горячего чая как ни в чём не бывало

Янина Колькевич в Польше: как 91-летняя пенсионерка вернулась домой из морга и попросила горячего чая. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В ноябре 2014 года племянница 91-летней Янины Колькевич зашла к ней в комнату спросить, чего та хочет на завтрак. Тётя лежала неподвижно, и племянница вызвала семейного врача. Та осмотрела Янину и выписала свидетельство о смерти. К вечеру близкие уже купили гроб, оплатили некролог и договорились со священником о похоронах.

Примерно через 11 часов после констатации смерти выяснилось, что Янина жива. Сотрудники морга заметили, как она шевелится в застёгнутом мешке, и сообщили семье. Вернувшись домой, Янина пожаловалась, что замёрзла, попросила горячего чая и съела блинчики.

В морге услышали храп прямо перед вскрытием

Гонсало Монтойя Хименес в Испании: как заключённый подал признаки жизни в морге перед самым вскрытием. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В январе 2018 года сотрудники тюрьмы в испанской Астурии нашли 29-летнего Гонсало Монтойю Хименеса без сознания в камере. Его смерть констатировали двое тюремных врачей, а затем её подтвердила судмедэксперт. Мужчину увезли в морг в Овьедо. По словам семьи, на теле уже сделали разметку для вскрытия, когда сотрудники услышали храп. Гонсало доставили в реанимацию. Когда он пришёл в сознание и смог заговорить, первым делом спросил о жене. Позднее он попросил выписать его из больницы и вернулся в тюрьму.

В ЮАР женщину нашли живой в холодильной камере морга

Женщина в морге Карлтонвилла: как сотрудник заметил, что пострадавшая в ДТП дышит в холодильной камере. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 2018 году под Карлтонвиллом, к западу от Йоханнесбурга, перевернулась машина. Двое из трёх человек, находившихся в салоне, погибли. Третью пострадавшую парамедики тоже объявили умершей на месте, после чего её увезли в морг. Через несколько часов сотрудник подошёл к холодильной камере и обнаружил, что женщина дышит. Пострадавшую экстренно госпитализировали. На момент публикации материала местного издания она оставалась в критическом состоянии. Департамент здравоохранения провинции Гаутенг начал проверку. Имя женщины в сообщениях СМИ не называли.

Его нашли живым, когда семья приехала на опознание

Мсизи Мкхизе в ЮАР: как 28-летнего мужчину нашли живым в морге, когда его семья приехала на опознание. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В декабре 2016 года 28-летний Мсизи Мкхизе шёл домой вместе с другом, когда его сбила машина. Парамедики объявили его умершим на месте, и мужчину доставили в морг. Там он провёл ночь и часть следующего дня. Когда семья приехала на опознание, сотрудник морга обнаружил, что Мсизи дышит.

Парня срочно увезли в больницу, где он умер примерно через пять часов. Родители хотели узнать, кто констатировал смерть на месте аварии и можно ли было спасти сына, если бы его сразу доставили в больницу. Спустя два с лишним месяца после гибели Мсизи семья всё ещё ждала объяснений и обратилась к адвокату.

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