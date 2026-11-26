Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства активы первого вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася, его родственников и доверенных лиц стоимостью почти 1 млрд рублей. Иск Генеральной прокуратуры удовлетворён. Решение подлежит немедленному исполнению.

Всего речь идёт о 63 объектах движимого и недвижимого имущества общей рыночной стоимостью более 970 млн рублей. Ответчиками по делу стали 14 человек, включая самого чиновника.

Как установил суд, за время работы на государственных должностях Галась приобретал имущество, стоимость которого превышала законные доходы его семьи. Кроме того, чиновник участвовал в предпринимательской деятельности лично и через доверенных лиц.

По материалам дела, для сокрытия реального имущественного положения активы оформлялись на родственников и приближённых. Часть имущества к моменту рассмотрения иска уже продали. Суд постановил взыскать денежные средства, соответствующие стоимости отчуждённых объектов.

Согласно опубликованным данным, с 2007 по 2025 год официальный доход Галася от трудовой деятельности составил 41,6 млн рублей. При этом принадлежащие семье и связанным с ней лицам активы оценили более чем в 970 млн рублей.

На Кубани ранее рассматривались и другие антикоррупционные иски к высокопоставленным чиновникам. Так, в ноябре суд обратил в доход государства квартиру и автомобиль бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко стоимостью более 20 млн рублей. Основанием стало несоответствие расходов семьи официально подтверждённым доходам.