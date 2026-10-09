Суд прекратил дело командира разбившегося под Тындой Ан-24 в связи с его гибелью

В Амурской области Тындинский районный суд закрыл уголовное дело в отношении командира Ан-24, погибшего при крушении самолёта в июле 2025 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области.

Решение приняли до начала судебного разбирательства. Родственник погибшего попросил прекратить производство в связи со смертью обвиняемого. Защитник поддержал заявление, государственный обвинитель не возражал. Командира обвиняли по части 3 статьи 263 УК РФ — в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более человек.

Речь идёт о катастрофе 24 июля 2025 года. Ан-24 авиакомпании «Ангара» выполнял рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. При заходе на посадку самолёт столкнулся с деревьями на вершине сопки и разбился. Все 48 человек на борту погибли. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной катастрофы столкновение воздушного судна с рельефом из-за несоответствия уровня отсчёта высоты.

Ранее в эквадорском городе Куэнка легкомоторный самолёт Cessna Grand Caravan EX выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и упал на оживлённую дорогу у аэропорта Марискаль-Ла-Мар. Борт авиакомпании Cuencana Airlines прибыл из Гуаякиля. Во время посадки он не смог остановиться в пределах ВПП, съехал с насыпи и врезался в столб освещения на проспекте Уртадо-де-Мендоса. На борту находились два человека, включая пилота. Оба выжили.