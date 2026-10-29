Суд прекратил дело жены актёра Бенграфа в связи с её смертью
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Мытищинский городской суд прекратил уголовное дело в отношении Евгении Бенграф, обвинявшейся в убийстве мужа — актёра Владислава Бенграфа, пишет РИА «Новости».
«Уголовное дело в отношении Бенграф Е.С. прекратить в связи с её смертью», — огласила решение судья.
Тела супругов с ножевыми ранениями обнаружили в апреле в квартире в Мытищах. Согласно материалам дела, ссора произошла после того, как Евгения сообщила мужу о разводе. Владислав нанёс ей не менее 29 ножевых ранений, она ему — не менее 25.
В отношении каждого из супругов возбудили отдельное дело по части 1 статьи 105 УК РФ — об убийстве. Ранее представители обеих сторон выступали против прекращения производства из-за смерти обвиняемых. Мать Владислава добивалась восстановления честного имени сына, а мать Евгении настаивала, что дочь защищалась, и требовала переквалификации её действий.
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