Суд прекратил дело жены актёра Бенграфа в связи с её смертью

Тела супругов с ножевыми ранениями обнаружили в апреле в квартире в Мытищах. Согласно материалам дела, ссора произошла после того, как Евгения сообщила мужу о разводе. Владислав нанёс ей не менее 29 ножевых ранений, она ему — не менее 25.