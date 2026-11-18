Саратовский областной суд приговорил Василия Графского, причастного к делу об убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, к 23 годам колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в государственной измене, незаконном обороте взрывчатки и легализации преступных доходов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Помимо лишения свободы, Графскому назначили штрафы в размере 100 и 700 тысяч рублей, а также ограничение свободы на полтора года. Сам осуждённый вину не признал.

Как установил суд, в июне 2023 года мужчина связался через мессенджер с сотрудником украинской спецслужбы и за денежное вознаграждение согласился выполнять его задания. Сначала он фотографировал участок Приволжской железной дороги, затем начал собирать сведения о российских военных, их автомобилях и местах проживания. Под наблюдением оказались также сотрудники оборонных предприятий Саратовской области.

В конце 2024 года Графский забрал из тайника в Орловской области взрывчатые вещества и устройства, которые в феврале 2025-го доставил в Балашиху. Там он по указанию куратора установил место жительства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика и выяснил, на каком автомобиле тот передвигается. Собранные сведения мужчина передавал своему контакту.

Для связи с украинской стороной осуждённый использовал несколько телефонов и множество SIM-карт, в том числе иностранных, периодически меняя и уничтожая их. Вознаграждение он получал в криптовалюте, которую затем обменивал и продавал. Даже после гибели генерала Графский, согласно материалам суда, продолжал выполнять задания, в том числе связанные со слежкой за сотрудниками саратовских предприятий.

Ранее Life.ru сообщал о задержании Графского в Саратовской области в августе 2025 года. Тогда ФСБ раскрыла предполагаемую роль мужчины в подготовке теракта и сообщила о его сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Сам Москалик погиб 25 апреля 2025 года при взрыве автомобиля возле жилого дома в подмосковной Балашихе.

Другого фигуранта дела, Игната Кузина, в ноябре 2025 года приговорили к пожизненному лишению свободы. Первые десять лет ему назначили провести в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима. Суд также оштрафовал его на два миллиона рублей. Кузин полностью признал свою вину, а судебный процесс проходил в закрытом режиме.