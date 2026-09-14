Суд в Бельгии отменил отказ в разблокировке российских активов

Государственный совет Бельгии отменил решение Казначейства страны, которым БКС Банку отказали в разблокировке активов. Решение может дать дополнительные основания для обжалования аналогичных отказов российскими инвесторами, считают юристы BGP Litigation.

Спор касался решения бельгийского Казначейства от 15 июля 2024 года. Госсовет пришёл к выводу, что действовавший механизм передачи ведомству полномочий был сформулирован слишком широко и не содержал достаточно чётких критериев, процедур и гарантий.

В частности, суд указал, что объём делегированных Казначейству полномочий не был должным образом определён, а порядок рассмотрения заявлений на разблокировку активов не закреплялся нормативным актом. В результате отказ БКС был отменён как решение, принятое органом без необходимых полномочий.

Как пояснил соруководитель практики финансового права и рынков капитала коллегии адвокатов Delcredere Евгений Коновалов, речь идёт о фундаментальном основании для отмены отказа.

«Суд пришёл к выводу, что действовавший с декабря 2023 года механизм делегирования полномочий, на основании которого генеральный администратор казначейства принимал решения по санкционным разрешениям, был сформулирован чрезмерно широко и недостаточно урегулирован. В результате отказ БКС был признан принятым некомпетентным лицом и отменён», — объяснил эксперт.

Юристы допускают, что решение Госсовета смогут использовать и другие российские инвесторы, которым бельгийские власти ранее отказали в разблокировке активов. При этом оно само по себе не означает автоматической отмены всех прежних отказов или разморозки средств.

Ранее бельгийское Казначейство после продолжительной паузы вновь начало направлять российским инвесторам отказы по заявкам на выдачу лицензий для разблокировки активов. Пауза была связана в том числе с разбирательством о полномочиях самого ведомства.