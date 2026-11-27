Главный редактор сербского телеканала Informer Драган Вучичевич останется под стражей на срок до 30 дней. Такое решение 26 ноября принял суд в Белграде по ходатайству прокуратуры, сообщает Informer.

Вучичевича задержали днём ранее возле здания телеканала и доставили в полицейский участок Вождовац. Первоначально его поместили под стражу на срок до 48 часов, после чего журналиста допросили во Второй основной прокуратуре Белграда. Он отверг предъявленные подозрения.

Следствие вменяет главреду Informer два преступления: длительное распространение паники и беспорядков, а также воспрепятствование правосудию. В материалах дела упоминаются его публичные заявления о протестах, возможных столкновениях и угрозе гражданской войны. Также претензии правоохранительных органов вызвала публикация документа прокуратуры и последующие высказывания журналиста в адрес прокурора.

Защита считает обвинения недостаточно конкретными. Адвокат Борис Богданович сообщил, что уголовные претензии касаются нескольких заявлений и эпизодов, датированных периодом с 2023 года по осень 2026-го. По словам защитника, в материалах по многим случаям не указаны точные даты и названия телепередач. Адвокаты настаивали на освобождении Вучичевича и заявили, что намерены оспаривать решение суда. Основанием для ареста суд назвал риск повторного совершения преступлений в ближайшее время. На обжалование постановления защите отведено три дня с момента получения документа.

Решение вызвало реакцию сторонников журналиста: акции в его поддержку проходили у полицейского участка Вождовац после задержания, а затем возле здания белградского Дворца правосудия.