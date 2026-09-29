Суд в США перенёс заседание по делу россиянки Ксении Петровой на конец ноября

Следующее заседание по делу гражданки России Ксении Петровой в США состоится не в конце сентября, а 30 ноября. Федеральный окружной суд Массачусетса перенёс слушание на два месяца, следует из постановления.

Изначально заседание должно было пройти 29 сентября. Стороны согласились на перенос, поскольку защите Петровой необходимо дополнительное время для подготовки к процессу. В постановлении отмечается, что адвокатам предстоит изучить свидетельства, подготовить ходатайства и рассмотреть возможные варианты дальнейших действий.

Дело Петровой началось после её задержания в аэропорту Бостона в 2025 году. По данным Минюста США, при досмотре багажа у россиянки обнаружили коробку с эмбрионами когтистых лягушек. Согласно обвинительным документам, во время допроса Петрова заявила, что не была уверена, нужно ли декларировать биологический материал при въезде в США. В июне 2025 года россиянку освободили из-под стражи, после чего она стала ожидать суда.