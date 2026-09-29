Суд взыскал с экс-главы «Русагро» Басова более 3 млрд рублей

Хамовнический суд Москвы взыскал с бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова свыше 3 млрд рублей в доход государства. Решение принято по новому иску Генпрокуратуры, передаёт ТАСС.

С Басова постановлено взыскать 3 млрд 70 млн 727 тыс. 513 рублей. Ранее надзорное ведомство просило обратить эту сумму в доход РФ как имущество, которое, по версии истца, было получено коррупционным путём.

Тем же решением суд изъял акции ПАО «Группа «Русагро» у родственников основателя холдинга Вадима Мошковича. У его сестры Юлии Трибунской взыскали 5 млн 701 тыс. 814 бумаг, у племянника Сергея Трибунского — 2 млн 266 тыс. 518 акций.

Требования к этим активам Генпрокуратура включила в уточнённый иск ещё летом. Тогда ведомство также расширило круг ответчиков и добивалось передачи ценных бумаг государству.