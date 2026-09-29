Суд взыскал с экс-главы «Русагро» Басова более 3 млрд рублей
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Хамовнический суд Москвы взыскал с бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова свыше 3 млрд рублей в доход государства. Решение принято по новому иску Генпрокуратуры, передаёт ТАСС.
С Басова постановлено взыскать 3 млрд 70 млн 727 тыс. 513 рублей. Ранее надзорное ведомство просило обратить эту сумму в доход РФ как имущество, которое, по версии истца, было получено коррупционным путём.
Тем же решением суд изъял акции ПАО «Группа «Русагро» у родственников основателя холдинга Вадима Мошковича. У его сестры Юлии Трибунской взыскали 5 млн 701 тыс. 814 бумаг, у племянника Сергея Трибунского — 2 млн 266 тыс. 518 акций.
Требования к этим активам Генпрокуратура включила в уточнённый иск ещё летом. Тогда ведомство также расширило круг ответчиков и добивалось передачи ценных бумаг государству.
Ранее Life.ru сообщал о новом иске Генпрокуратуры к Вадиму Мошковичу, Максиму Басову и Наталии Быковской. Тогда речь шла об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества. В начале мая Хамовнический суд уже удовлетворил похожий иск: государству передали более половины акций «Группы Русагро» и списали со счетов около 10,5 млрд рублей, $1,8 млн и €1,6 млн, а под процедуру попали участки Наталии Быковской и активы Максима Басова. Сумма ущерба превышает 86 млрд рублей.
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