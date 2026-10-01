Людей держали взаперти вместо помощи: Суд закрыл чёрный рехаб «Единое начало» под Нижним

Богородский городской суд Нижегородской области запретил работу реабилитационного центра «Единое начало», где круглосуточно проживали люди с алкогольной и наркотической зависимостью, а также психическими расстройствами. Поводом стали нарушения, обнаруженные в ходе прокурорской проверки.

Как следует из сообщения объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции региона, проверка касалась соблюдения требований законодательства о лицензировании, охране здоровья граждан, санитарно-эпидемиологическом благополучии и пожарной безопасности.

Постояльцам центра за плату предоставляли проживание и питание, психологическую поддержку, а также занимались хранением и выдачей лекарственных препаратов.

Прокуратура выявила нарушения санитарных требований, а также признаки незаконного ограничения свободы и проживания граждан. По оценке надзорного ведомства, обнаруженные нарушения создавали угрозу жизни и здоровью находившихся в центре людей.

После проверки Богородский городской прокурор обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Илье Воскресенскому, под руководством которого работал реабилитационный центр.

Суд счёл требования прокуратуры обоснованными и запретил деятельность «Единого начала» до устранения нарушений.

При этом решение вынесено заочно и пока не вступило в законную силу. Ответчик вправе обратиться с заявлением о его отмене.

Илья Воскресенский также является президентом благотворительного фонда «Единое начало». В открытых профессиональных профилях он представляет себя как практического психолога-психотерапевта и указывает, что занимается социальной реабилитацией людей с зависимостями.

Ранее Life.ru рассказывал о другом случае, когда правоохранители начали проверку реабилитационного центра после заявления бывшего постояльца о незаконном удержании. Следователи пришли с обысками в рехаб «Мост надежды» в Подмосковье.