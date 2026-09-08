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Опубликовано 8 сентября, 02:53

Суд заочно арестовал технолога мясокомбината по делу о тушёнке для МО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Военный суд заочно отправил под арест технолога МПК «Селятино» Зинаиду Грищук, проходящую по делу о поставках консервов для Минобороны. После судебного решения женщину объявили в международный розыск, сообщает ТАСС.

Грищук стала шестой фигуранткой расследования. Её защита уже подала апелляцию на заочный арест. Дело связано с поставками продукции, качество которой не соответствовало требованиям при обеспечении нужд российского военного ведомства. В числе других обвиняемых — бывший начальник продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Виктор Таразевич и руководитель МПК «Селятино» Артём Барышков.

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Ранее предприниматель Дмитрий Мизгир заключил досудебное соглашение о сотрудничестве по уголовному делу о поставках некачественных консервов. Другие арестованные коммерсанты также стали признавать вину и давать показания. Их дело связано в том числе с бывшим начальником продовольственного управления Таразевичем. Позднее защита Мизгира опровергла сообщения о том, что он признал вину и заключил досудебное соглашение по делу о хищении 700 млн рублей. В июле Мизгира задержали в Белоруссии, после чего доставили в Москву и арестовали.

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Тимур Хингеев
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