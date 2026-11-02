Российские войска поразили сухогруз, перевозивший грузы для украинской армии, в 58 километрах к югу от Одессы. Судно попало под удар непосредственно во время морского перехода, сообщили 2 ноября в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, сухогруз использовался для доставки имущества, предназначенного для ВСУ.

Атака произошла на фоне продолжающихся ударов по морской логистике украинской армии. Минобороны также сообщило о применении беспилотников против портовой инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, и судов, задействованных в перевозке военных грузов.

Причём всего накануне, 1 ноября, российские военные сообщили сразу о двух ударах по морским целям в районе Одессы. Как рассказывал Life.ru, один из сухогрузов был поражён всего в 16 километрах от города. Ещё одно судно, по данным Минобороны, попало под удар в 69 километрах юго-западнее Одессы.

Российские военные атакуют и объекты, обеспечивающие работу морских беспилотников. Так, 24 октября Life.ru сообщал о поражении цеха по производству безэкипажных катеров в порту Черноморск. В той же сводке Минобороны говорилось об ударе по сухогрузу с грузами для украинской армии, направлявшемуся в Одессу.