Султан Брунея Хассанал Болкиах пригласил президента России Владимира Путина посетить его страну с государственным визитом. Соответствующее предложение монарх озвучил по итогам переговоров в Москве.

«Я пригласил президента Путина совершить государственный визит в Бруней-Даруссалам. Я буду с нетерпением этого ждать. Это укрепит дружбу между нашими двумя странами и народами», — заявил султан.

Приглашение российского лидера также закрепили в совместной декларации о повышении уровня отношений между двумя государствами до стратегического партнёрства.

Нынешний государственный визит Болкиаха в Россию стал вторым с 2005 года. В июне 2026-го монарх также посещал Казань, где принимал участие в саммите Россия — АСЕАН.

Напомним, сегодня по итогам переговоров в Кремле Россия и Бруней официально повысили уровень двусторонних отношений до стратегического партнёрства. Принятый лидерами документ предусматривает расширение сотрудничества в политике, экономике, безопасности, культуре и образовании. Ещё в начале встречи Путин заявил, что товарооборот между двумя странами по итогам 2026 года превысит $1 млрд. Российский лидер также отметил положительное влияние двустороннего безвизового режима на развитие туризма.