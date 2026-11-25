Султан Брунея пригласил Путина к себе с государственным визитом
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Султан Брунея Хассанал Болкиах пригласил президента России Владимира Путина посетить его страну с государственным визитом. Соответствующее предложение монарх озвучил по итогам переговоров в Москве.
«Я пригласил президента Путина совершить государственный визит в Бруней-Даруссалам. Я буду с нетерпением этого ждать. Это укрепит дружбу между нашими двумя странами и народами», — заявил султан.
Приглашение российского лидера также закрепили в совместной декларации о повышении уровня отношений между двумя государствами до стратегического партнёрства.
Нынешний государственный визит Болкиаха в Россию стал вторым с 2005 года. В июне 2026-го монарх также посещал Казань, где принимал участие в саммите Россия — АСЕАН.
Напомним, сегодня по итогам переговоров в Кремле Россия и Бруней официально повысили уровень двусторонних отношений до стратегического партнёрства. Принятый лидерами документ предусматривает расширение сотрудничества в политике, экономике, безопасности, культуре и образовании. Ещё в начале встречи Путин заявил, что товарооборот между двумя странами по итогам 2026 года превысит $1 млрд. Российский лидер также отметил положительное влияние двустороннего безвизового режима на развитие туризма.
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