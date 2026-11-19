Верховный суд Южной Кореи окончательно утвердил четырёхлетний тюремный срок для бывшей первой леди Ким Гон Хи, супруги экс-президента Юн Сок Ёля. Женщину признали виновной в коррупции и махинациях с ценными бумагами. Помимо заключения, ей назначили штраф в размере 50 миллионов вон (около 37 тысяч долларов), сообщает агентство Рёнхап.

Одним из эпизодов дела стали манипуляции с акциями компании Deutsch Motors, занимающейся продажей автомобилей BMW. По материалам следствия, в 2010–2012 годах Ким участвовала в схеме, которая принесла около 810 миллионов вон незаконной прибыли. Суд также установил, что она получала дорогостоящие подарки от представителей религиозной организации «Церковь объединения».

В частности, речь идёт о двух сумках Chanel стоимостью около 20 миллионов вон и бриллиантовом ожерелье Graff за 62 миллиона вон. По данным следствия, подарки передавались в обмен на содействие интересам организации. Кроме того, бывшую первую леди обвиняли в незаконном получении результатов социологических опросов перед президентскими выборами 2022 года, однако по этому эпизоду её оправдали.

Первоначально, в январе 2026 года, суд назначил Ким Гон Хи год и восемь месяцев заключения. В апреле апелляционная инстанция ужесточила наказание до четырёх лет, признав доказанной также её причастность к биржевым махинациям. Теперь Верховный суд отклонил жалобы защиты и прокуратуры, окончательно закрепив приговор. Это первый в истории Южной Кореи случай, когда бывшей первой леди окончательно назначили реальный тюремный срок.

На этом судебные разбирательства для Ким Гон Хи не заканчиваются. Она проходит обвиняемой ещё по нескольким делам. В частности, в сентябре апелляционный суд приговорил её к пяти годам тюрьмы за получение дорогих подарков в обмен на содействие кадровым назначениям и коммерческим интересам. Это отдельное дело, которое ещё рассматривает Верховный суд.