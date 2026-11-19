Сумки Chanel и бриллианты Graff: Как роскошные подарки обернулись тюрьмой для экс-первой леди Южной Кореи
Верховный суд Южной Кореи утвердил 4 года тюрьмы для экс-первой леди Ким Гон Хи
Ким Гон Хи. Обложка © ТАСС / YONHAP / EPA
Верховный суд Южной Кореи окончательно утвердил четырёхлетний тюремный срок для бывшей первой леди Ким Гон Хи, супруги экс-президента Юн Сок Ёля. Женщину признали виновной в коррупции и махинациях с ценными бумагами. Помимо заключения, ей назначили штраф в размере 50 миллионов вон (около 37 тысяч долларов), сообщает агентство Рёнхап.
Одним из эпизодов дела стали манипуляции с акциями компании Deutsch Motors, занимающейся продажей автомобилей BMW. По материалам следствия, в 2010–2012 годах Ким участвовала в схеме, которая принесла около 810 миллионов вон незаконной прибыли. Суд также установил, что она получала дорогостоящие подарки от представителей религиозной организации «Церковь объединения».
В частности, речь идёт о двух сумках Chanel стоимостью около 20 миллионов вон и бриллиантовом ожерелье Graff за 62 миллиона вон. По данным следствия, подарки передавались в обмен на содействие интересам организации. Кроме того, бывшую первую леди обвиняли в незаконном получении результатов социологических опросов перед президентскими выборами 2022 года, однако по этому эпизоду её оправдали.
Первоначально, в январе 2026 года, суд назначил Ким Гон Хи год и восемь месяцев заключения. В апреле апелляционная инстанция ужесточила наказание до четырёх лет, признав доказанной также её причастность к биржевым махинациям. Теперь Верховный суд отклонил жалобы защиты и прокуратуры, окончательно закрепив приговор. Это первый в истории Южной Кореи случай, когда бывшей первой леди окончательно назначили реальный тюремный срок.
На этом судебные разбирательства для Ким Гон Хи не заканчиваются. Она проходит обвиняемой ещё по нескольким делам. В частности, в сентябре апелляционный суд приговорил её к пяти годам тюрьмы за получение дорогих подарков в обмен на содействие кадровым назначениям и коммерческим интересам. Это отдельное дело, которое ещё рассматривает Верховный суд.
Ранее Life.ru рассказывал, что в мае 2026 года в Сеуле нашли мёртвым судью Син Чжон О, председательствовавшего при пересмотре дела Ким Гон Хи. Его тело обнаружили возле здания Высокого суда, рядом находилась записка. Параллельно продолжались процессы над супругом бывшей первой леди Юн Сок Ёлем. В феврале экс-президента приговорили к пожизненному заключению за организацию мятежа, связанного с введением военного положения в декабре 2024 года. В июне он получил ещё один приговор — 30 лет тюрьмы по делу об отправке беспилотников в КНДР. Суд счёл, что операция была направлена на создание предлога для введения чрезвычайных мер внутри страны.
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