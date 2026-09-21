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Регион
Опубликовано 21 сентября, 10:18

«Сущность не меняется»: Песков высказался об отработке НАТО перехвата торговых судов

Песков: НАТО остаётся блоком, созданным для конфронтации

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

НАТО остаётся блоком, созданным для конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения об отработке альянсом перехвата торговых судов.

«Причём перехват торговых судов отрабатывают в НАТО. Это важный нюанс», — подчеркнул представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос о сообщениях, согласно которым Североатлантический альянс отрабатывает перекрытие выходов из Балтийского моря в Атлантику и перехват кораблей в районе Исландии.

«В целом в сущности альянса годами ничего не меняется. Это блок, который в своё время был создан для конфронтации и остаётся элементом конфронтации», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

О возможных ответных мерах Песков отдельно не сообщил.

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Ранее представитель Кремля называл «страшилками» публикации о якобы планах России против НАТО. Также Москва подтверждала готовность к консультациям с Норвегией по вопросам безопасности на море, подчёркивая, что российская сторона не выступает за сворачивание контактов.

Все ключевые новости о НАТО, международной безопасности и отношениях России с Западом — в разделе «Мировая политика».

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Дарья Денисова
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