«Сущность не меняется»: Песков высказался об отработке НАТО перехвата торговых судов
Песков: НАТО остаётся блоком, созданным для конфронтации
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НАТО остаётся блоком, созданным для конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения об отработке альянсом перехвата торговых судов.
«Причём перехват торговых судов отрабатывают в НАТО. Это важный нюанс», — подчеркнул представитель Кремля.
Так Песков ответил на вопрос о сообщениях, согласно которым Североатлантический альянс отрабатывает перекрытие выходов из Балтийского моря в Атлантику и перехват кораблей в районе Исландии.
«В целом в сущности альянса годами ничего не меняется. Это блок, который в своё время был создан для конфронтации и остаётся элементом конфронтации», — заявил пресс-секретарь российского лидера.
О возможных ответных мерах Песков отдельно не сообщил.
Ранее представитель Кремля называл «страшилками» публикации о якобы планах России против НАТО. Также Москва подтверждала готовность к консультациям с Норвегией по вопросам безопасности на море, подчёркивая, что российская сторона не выступает за сворачивание контактов.
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