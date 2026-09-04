Свечников покинул ХК «Спартак», не сыграв за клуб ни одного официального матча

Московский «Спартак» расторг контракт с нападающим Евгением Свечниковым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение расторгнуто по обоюдному решению сторон. Отмечается, что двухлетний контракт с форвардом красно-белые подписали лишь в начале июня. Спортсмен на провёл за клуб ни одной официальной встречи.

Свечникову 29 лет. В 2015 году он был выбран в первом раунде драфта НХЛ под 19-м общим номером. В Национальной хоккейной лиге выступал за «Детройт Ред Уингз», «Виннипег Джетс» и «Сан-Хосе Шаркс», провёл 172 матча и набрал 45 очков (20 голов + 25 передач). В КХЛ также играл за «Ак Барс», «Торпедо» и «Амур» — 130 встреч и 54 очка (30+24).

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