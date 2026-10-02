«Свет нашей жизни»: Юная дочь звезды «Милых обманщиц» Чада Лоу покончила с собой
Юная дочь звезды «Милых обманщиц» Чада Лоу покончила с собой
Фиона Лоу и Чад Лоу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ichadlowe
У 58-летнего актёра Чада Лоу и его супруги, продюсера Ким Пэйнтер, умерла 13-летняя дочь Фиона. О потере звезда «Милых обманщиц» сообщил в своих соцсетях.
По данным офиса судебно-медицинского эксперта округа Лос-Анджелес, девочка скончалась 29 сентября в больнице. Позднее специалисты сообщили, что её смерть была признана самоубийством.
«Мы раздавлены потерей нашей любимой Фионы. Она была любящей, умной и творческой девушкой, обожала танцевать. Её нежно любили родители и обожали сёстры. Она была светом нашей жизни», — говорится в обращении семьи.
Родные попросили дать им возможность пережить утрату в уединении. Они также призвали людей, столкнувшихся с проблемами психического здоровья, не оставаться с ними один на один и обращаться за помощью.
Чад Лоу получил широкую известность благодаря роли Байрона Монтгомери, отца Арии, в сериале «Милые обманщицы». В 1993 году актёр получил премию «Эмми» за роль второго плана в драматическом сериале «Жизнь продолжается».
Лоу и Пэйнтер поженились в 2010 году. Фиона была средней из трёх дочерей пары: старшей Мэйбл сейчас 17 лет, младшей Никси — 10.
Ранее Life.ru рассказывал о другой тяжёлой утрате в звёздной семье: у супермодели Синди Кроуфорд умер 27-летний сын Пресли Гербер. Молодой человек скончался в сентябре. Позднее полиция сообщила, что рассматривает версию передозировки. Новые детали расследования его смерти также публиковал Life.ru.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.