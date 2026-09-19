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Опубликовано 19 сентября, 06:57

Свои тоже недовольны: Вокруг Хегсета сгущаются тучи на Капитолийском холме

WSJ: Хегсет теряет поддержку в Конгрессе на фоне споров вокруг Пентагона

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Позиции министра обороны США Пита Хегсета в Конгрессе заметно ослабли. Как пишет The Wall Street Journal, законодатели всё чаще критикуют главу Пентагона из-за его кадровых решений, внутриполитического курса ведомства и конфликта с Ираном.

«Однако эта противоречивая ситуация подчеркнула снижение поддержки Хегсета в Конгрессе и рост критики среди законодателей», — отмечает издание.

Претензии касаются в том числе увольнений высокопоставленных военных и активной борьбы министра с так называемой идеологией «воук». Ещё одним источником недовольства стала затянувшаяся военная кампания против Ирана, перспективы завершения которой остаются неясными.

О напряжённых отношениях с Капитолием, по данным газеты, говорит и ситуация вокруг Шона Парнелла. Комитет по делам вооружённых сил не поддерживает предложенную Хегсетом кандидатуру официального представителя Пентагона на пост министра армии.

Источники WSJ также утверждают, что в последние месяцы руководитель оборонного ведомства всё сильнее замыкается на небольшом круге доверенных советников. В какой-то момент он перестал приглашать гражданских руководителей видов вооружённых сил на плановые совещания.

Парнелл отверг эту версию. По его словам, министр регулярно обращается за рекомендациями к старшим помощникам и не ограничивает обсуждение важных вопросов узкой группой приближённых.

При этом Хегсет продолжает контактировать с высшим военным командованием. Среди его постоянных собеседников WSJ называет председателя Объединённого комитета начальников штабов Дэна Кейна, главу CENTCOM Брэдли Купера и командующего Европейским командованием Алексуса Гринкевича.

Хегсет пригрозил Ирану ударами по всему нефтяному флоту страны
Хегсет пригрозил Ирану ударами по всему нефтяному флоту страны

Ранее Life.ru писал, что Хегсет допускал продолжение конфликта США и Израиля с Ираном вплоть до 2027 года и выступал за сохранение крупной американской группировки на Ближнем Востоке. Параллельно внутри Пентагона обострялись кадровые конфликты: министр армии Дэн Дрисколл решил покинуть пост после продолжительных разногласий с главой оборонного ведомства, в том числе по вопросам увольнений и назначений. Ранее перестановки затронули и руководство ВМС США, где уход Джона Фелана также связывали с конфликтом с Хегсетом.

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Дарья Денисова
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