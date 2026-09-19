Свои тоже недовольны: Вокруг Хегсета сгущаются тучи на Капитолийском холме
WSJ: Хегсет теряет поддержку в Конгрессе на фоне споров вокруг Пентагона
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Позиции министра обороны США Пита Хегсета в Конгрессе заметно ослабли. Как пишет The Wall Street Journal, законодатели всё чаще критикуют главу Пентагона из-за его кадровых решений, внутриполитического курса ведомства и конфликта с Ираном.
«Однако эта противоречивая ситуация подчеркнула снижение поддержки Хегсета в Конгрессе и рост критики среди законодателей», — отмечает издание.
Претензии касаются в том числе увольнений высокопоставленных военных и активной борьбы министра с так называемой идеологией «воук». Ещё одним источником недовольства стала затянувшаяся военная кампания против Ирана, перспективы завершения которой остаются неясными.
О напряжённых отношениях с Капитолием, по данным газеты, говорит и ситуация вокруг Шона Парнелла. Комитет по делам вооружённых сил не поддерживает предложенную Хегсетом кандидатуру официального представителя Пентагона на пост министра армии.
Источники WSJ также утверждают, что в последние месяцы руководитель оборонного ведомства всё сильнее замыкается на небольшом круге доверенных советников. В какой-то момент он перестал приглашать гражданских руководителей видов вооружённых сил на плановые совещания.
Парнелл отверг эту версию. По его словам, министр регулярно обращается за рекомендациями к старшим помощникам и не ограничивает обсуждение важных вопросов узкой группой приближённых.
При этом Хегсет продолжает контактировать с высшим военным командованием. Среди его постоянных собеседников WSJ называет председателя Объединённого комитета начальников штабов Дэна Кейна, главу CENTCOM Брэдли Купера и командующего Европейским командованием Алексуса Гринкевича.
Ранее Life.ru писал, что Хегсет допускал продолжение конфликта США и Израиля с Ираном вплоть до 2027 года и выступал за сохранение крупной американской группировки на Ближнем Востоке. Параллельно внутри Пентагона обострялись кадровые конфликты: министр армии Дэн Дрисколл решил покинуть пост после продолжительных разногласий с главой оборонного ведомства, в том числе по вопросам увольнений и назначений. Ранее перестановки затронули и руководство ВМС США, где уход Джона Фелана также связывали с конфликтом с Хегсетом.
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