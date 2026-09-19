Свои тоже недовольны: Вокруг Хегсета сгущаются тучи на Капитолийском холме

Позиции министра обороны США Пита Хегсета в Конгрессе заметно ослабли. Как пишет The Wall Street Journal, законодатели всё чаще критикуют главу Пентагона из-за его кадровых решений, внутриполитического курса ведомства и конфликта с Ираном.

«Однако эта противоречивая ситуация подчеркнула снижение поддержки Хегсета в Конгрессе и рост критики среди законодателей», — отмечает издание.

Претензии касаются в том числе увольнений высокопоставленных военных и активной борьбы министра с так называемой идеологией «воук». Ещё одним источником недовольства стала затянувшаяся военная кампания против Ирана, перспективы завершения которой остаются неясными.

О напряжённых отношениях с Капитолием, по данным газеты, говорит и ситуация вокруг Шона Парнелла. Комитет по делам вооружённых сил не поддерживает предложенную Хегсетом кандидатуру официального представителя Пентагона на пост министра армии.

Источники WSJ также утверждают, что в последние месяцы руководитель оборонного ведомства всё сильнее замыкается на небольшом круге доверенных советников. В какой-то момент он перестал приглашать гражданских руководителей видов вооружённых сил на плановые совещания.

Парнелл отверг эту версию. По его словам, министр регулярно обращается за рекомендациями к старшим помощникам и не ограничивает обсуждение важных вопросов узкой группой приближённых.

При этом Хегсет продолжает контактировать с высшим военным командованием. Среди его постоянных собеседников WSJ называет председателя Объединённого комитета начальников штабов Дэна Кейна, главу CENTCOM Брэдли Купера и командующего Европейским командованием Алексуса Гринкевича.