Свой среди чужих: Австралийца 945 дней держали в центре для мигрантов из-за ошибки властей
ABC: Австралийца незаконно держали в центре для мигрантов 945 дней
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Почти три года гражданин Австралии провёл в центре содержания мигрантов из-за того, что чиновники неправильно истолковали закон о гражданстве. Мужчина неоднократно пытался доказать своё право находиться в стране, однако власти признали ошибку лишь после нескольких проверок. Об этом сообщает ABC со ссылкой на доклад федерального омбудсмена.
Мужчина родился в Австралии в 1989 году в семье выходцев из Новой Зеландии. Вскоре родители ненадолго вывезли его из страны, но уже в 1992 году семья вернулась. Согласно действовавшим правилам, в десятилетнем возрасте он должен был автоматически получить австралийское гражданство.
Однако спустя годы эта поездка неожиданно стала причиной серьёзных проблем. Сотрудники миграционного ведомства посчитали, что мужчина не проживал в Австралии непрерывно первые десять лет жизни, и отказались признавать его гражданином.
Впервые ошибочное заключение вынесли ещё в 2018 году, когда мужчина отбывал наказание за уголовные преступления. Повторная проверка также не выявила его законного статуса. После освобождения из тюрьмы в 2022 году его отправили в центр временного содержания мигрантов.
Даже обращения самого задержанного и его адвоката не помогли. В 2024 году чиновники снова изучили документы, но пришли к прежнему выводу, не учтя представленную защитой информацию.
Ситуация изменилась только в апреле 2025 года, когда власти Новой Зеландии сообщили, что мужчина не является их гражданином. Его выпустили из центра для мигрантов, однако австралийское гражданство признали лишь после четвёртой проверки. К тому моменту он провёл под стражей 945 дней.
Как выяснил омбудсмен, случай оказался далеко не единственным. С июля 2024-го по июнь 2025 года в Австралии незаконно удерживали 30 человек. Один из них провёл в заключении 304 дня из-за неправильного применения законодательства.
По итогам расследования надзорный орган рекомендовал властям улучшить обмен информацией между ведомствами и принести извинения пострадавшим. При этом, согласно докладу, никто из выявленных незаконно задержанных пока не потребовал от государства компенсации.
Ранее похожая история с ошибочным определением гражданства произошла в России. В ноябре 2025 года стало известно о военнослужащем, которого лишили российского паспорта из-за давней ошибки в свидетельстве о рождении. Миграционная служба усомнилась в законности его гражданства, хотя мужчина много лет проживал в стране. Его мать пыталась оспорить решение, однако вопрос остался нерешённым даже после судебных разбирательств. Ещё один случай произошёл в апреле 2024 года, когда 83-летнему выходцу из Латвии пригрозили депортацией из России из-за различий в написании фамилий родственников. Позднее пенсионеру удалось получить вид на жительство.
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