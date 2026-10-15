Свой среди чужих: Австралийца 945 дней держали в центре для мигрантов из-за ошибки властей

Почти три года гражданин Австралии провёл в центре содержания мигрантов из-за того, что чиновники неправильно истолковали закон о гражданстве. Мужчина неоднократно пытался доказать своё право находиться в стране, однако власти признали ошибку лишь после нескольких проверок. Об этом сообщает ABC со ссылкой на доклад федерального омбудсмена.

Мужчина родился в Австралии в 1989 году в семье выходцев из Новой Зеландии. Вскоре родители ненадолго вывезли его из страны, но уже в 1992 году семья вернулась. Согласно действовавшим правилам, в десятилетнем возрасте он должен был автоматически получить австралийское гражданство.

Однако спустя годы эта поездка неожиданно стала причиной серьёзных проблем. Сотрудники миграционного ведомства посчитали, что мужчина не проживал в Австралии непрерывно первые десять лет жизни, и отказались признавать его гражданином.

Впервые ошибочное заключение вынесли ещё в 2018 году, когда мужчина отбывал наказание за уголовные преступления. Повторная проверка также не выявила его законного статуса. После освобождения из тюрьмы в 2022 году его отправили в центр временного содержания мигрантов.

Даже обращения самого задержанного и его адвоката не помогли. В 2024 году чиновники снова изучили документы, но пришли к прежнему выводу, не учтя представленную защитой информацию.

Ситуация изменилась только в апреле 2025 года, когда власти Новой Зеландии сообщили, что мужчина не является их гражданином. Его выпустили из центра для мигрантов, однако австралийское гражданство признали лишь после четвёртой проверки. К тому моменту он провёл под стражей 945 дней.

Как выяснил омбудсмен, случай оказался далеко не единственным. С июля 2024-го по июнь 2025 года в Австралии незаконно удерживали 30 человек. Один из них провёл в заключении 304 дня из-за неправильного применения законодательства.

По итогам расследования надзорный орган рекомендовал властям улучшить обмен информацией между ведомствами и принести извинения пострадавшим. При этом, согласно докладу, никто из выявленных незаконно задержанных пока не потребовал от государства компенсации.