Своя «норка» на высоте 400 км: Анна Кикина раскрыла секрет самого уютного места на МКС

Российский космонавт Анна Кикина призналась, что самым комфортным уголком Международной космической станции считает собственную каюту, где можно отдохнуть, посмотреть фильм и поговорить с близкими. Об этом специальный корреспондент ТАСС на МКС рассказала во время видеосвязи с участниками международного форума «Наука 0+».

После напряжённого рабочего дня космонавт предпочитает возвращаться в личное пространство. Здесь можно переодеться, закрыть дверь и ненадолго уединиться. Свою каюту Кикина ласково называет «норкой», в которой спокойно и приятно проводить свободное время.

Особое значение для неё имеет возможность поддерживать связь с семьёй. Благодаря спутниковой телефонии Анна может разговаривать с родственниками, находясь на орбите. А когда хочется просто расслабиться, достаточно включить кино или сразу отправиться спать.

Есть на станции и возможность полюбоваться родной планетой. По словам Кикиной, иллюминаторы предусмотрены в двух-трёх каютах. Через них обитатели орбитального комплекса могут наблюдать Землю.

Своими впечатлениями россиянка поделилась прямо с борта МКС. На связь с ней вышли участники форума «Наука 0+», интересовавшиеся повседневной жизнью космонавтов. Рассказ о любимом месте показал, что даже во время работы на орбите остаётся время для привычных земных занятий.

Ранее Life.ru сообщал, что Анна Кикина сфотографировала Москву с высоты около 400 километров. Снимок российской столицы, сделанный с Международной космической станции, опубликовали в честь 879-летия города. На изображении мегаполис предстал в необычном ракурсе, позволяющем оценить масштабы застройки. Для Кикиной нынешняя экспедиция стала второй в карьере. На орбиту она отправилась 14 июля 2026 года вместе с Петром Дубровым и астронавтом NASA Анилом Меноном. Кроме того, космонавт ранее запечатлела лунное затмение с борта МКС.