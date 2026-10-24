«Святой знал, что такое немощь»: Кому молиться об исцелении от болезней ног и суставов

С молитвами об исцелении от заболеваний ног и суставов православные обращаются к преподобному Амвросию Оптинскому, рассказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, святого также просят о терпении в болезнях и силах для преодоления испытаний.

Память преподобного Церковь отмечает 23 октября. К нему обращаются и с просьбами о помощи в семейных делах, вразумлении детей, душевном мире и избавлении от отчаяния. Старец сам тяжело болел и нуждался в посторонней помощи, но продолжал принимать людей, которым требовались совет и утешение.

«Святой знал, что такое боль, немощь, ограничения. Но он не роптал, не отчаивался, не искал виноватых, а нёс свой крест с благодарностью Богу и любовью к людям», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.